Авокадо ценят во всём мире за его полезные свойства. Этот экзотический фрукт не только способствует похудению, но и помогает при лечении некоторых заболеваний. Его мякоть богата витаминами и важными минеральными веществами. О полезных свойствах плода NEWS.ru поговорил с членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анной Белоусовой.

Лидером в производстве и экспорте авокадо является Мексика. В России же он культивируется на Черноморском побережье Кавказа. Для большинства россиян этот фрукт входит в разряд деликатесов — не только из-за цены, но и из-за экзотичности.

При выборе авокадо стоит обратить внимание на вмятины и тёмные пятна. Такие плоды употреблять в пищу опасно, отмечает Белоусова. Всё дело в том, что этот фрукт богат полиненасыщенными жирными кислотами, которые имеют свойство быстро прогоркать при неправильном хранении.

Если на кожуре авокадо видны тёмные пятна, есть большая вероятность, что он долго лежит на прилавке и процесс разрушения полиненасыщенных жирных кислот уже запущен. Такие плоды способны нанести вред организму Анна Белоусова член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Полиненасыщенных жирных кислот в авокадо может содержаться до 30%. Также в этом фрукте низкое содержание белков и сахаров. По этой причине его можно включать в рацион при низкоуглеводных диетах. Авокадо содержит витамины РР, А, В1, В2, В3, В6, а также железо, калий, натрий, фосфор и магний. Если говорить о калорийности, то этот плод можно сравнить с нежирной говядиной, бараниной или мороженым — около 160 кал на 100 граммов. Однако в отличии от последнего авокадо не содержит много сахара.

Мякоть экзотического плода имеет достаточно мягкую структуру. По этой причине его следует употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в особенности при гастритах с пониженной кислотностью.

За счёт повышенного содержания в авокадо витамина В6 и железа, включение его в рацион помогает справиться с анемией и снизить риск её развития. А людям, страдающим атеросклерозом, стоит заменить этим фруктом продукты, содержащие животные жиры. Это, по словам Белоусовой, поможет как избежать заболевания, так и побороть его.

Мякоть фрукта также используют при кожных заболеваниях, таких как экзема и склеродермия. Она, по словам Белоусовой, станет хорошей альтернативой гормональным мазям, которые обычно в таких случаях назначаются врачами.

Сферы применения

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При термической обработке авокадо обретает горький вкус. Поэтому его мякоть используют в сыром виде для приготовления салатов и бутербродов. Фрукт также отлично сочетается с морепродуктами.

У авокадо достаточно нейтральный вкус — масла с оттенком чего-то растительного. Неопытные хозяйки так и норовят дополнить его солью или сахаром. Лучше этого не делать, потому что таким образом мы перекрываем полезные свойства плода, — пояснила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

На основе авокадо делают множество косметических средств — в ход идёт жир косточки. Однако в домашних условиях можно использовать мякоть плода.

Хоть этот продукт и очень гипоаллергенный, перед его применением стоит проверить, как на него реагирует ваша кожа. Для этого нужно нанести мякоть на сгиб локтя и посмотреть, последует ли за этим покраснение, — сказала нутрициолог.

Если кожной реакции после пробы не последовало, то авокадо можно использовать для питания кожи, а также при укусах насекомых, так как плод содержит противовоспалительные и противоотечные компоненты.