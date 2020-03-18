https://static.news.ru/photo/8918bf0c-6901-11ea-b083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Камеры системы «Безопасный город» в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Такие данные приводят в столичном ГУ МВД.

Данная система показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения, — сообщил глава ведомства Олег Баранов.

Режиме самоизоляции необходимо соблюдать в течение двух недель после возвращения из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании. Человеку не разрешается выходить из дома. Исключение — случаи крайней необходимости. Причём покидать жилище можно только в медицинской маске и в малолюдное время.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей. В столице выявлено более 50 заболевших.

Как писал NEWS.ru, общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения допобразования будут закрыты в Москве с 21 марта до 12 апреля. Также в столице запрещены все массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях.