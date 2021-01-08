«Похудейте»: Малышева рассказала, как побороть коронавирус в 2021 году

Ситуация с коронавирусом в России в 2021 году будет лучше, чем в 2020-м, так как всё большее число граждан будут внимательны к своему здоровью. COVID-19 наиболее тяжело переносят люди с страдающие диабетом и ожирением, заявила врач и телеведущая Елена Малышева, призвав россиян зудеть.
В своём Instagram Малышева
БУДЕТ ЛИ 2021 ЛУЧШЕ 2020? Это мой врачебный прогноз. 2020 год показал, что Именно ОТ НАС САМИХ зависит заболеем мы или нет и насколько тяжело мы заболеем. В самой тяжёлой форме коронавирус протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом, — заметила Малышева.
Она также заявила, что оба этих заболевания, как и многое другое люди могут контролировать сами, а значит, «ваша судьба в ваши руках».
Похудейте и контролируйте ваш сахар крови И Coronavirus вам не страшен, — написала Малышева.
Как сообщал NEWS.ru, ранее врач и телеведущая Елена Малышева ответила на часто встречающиеся вопросы про российскую вакцину «Спутник V». По её мнению, препарат отечественного производства является «достойным вариантом».