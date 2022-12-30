Хирурги в Подмосковье спасли пациентку с гангреной стопы Подмосковный хирург Ирхин рассказал о спасении пациентки с гангреной стопы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные хирурги спасли пациентку с гангреной переднего отдела стопы, которая была госпитализирована в отделение гнойной хирургии Мытищинской больницы. Женщина ранее пыталась вылечить ногу в частных клиниках, однако это не привело к положительному результату и ее состояние ухудшилось, после чего ее госпитализировали, рассказал в разговоре с NEWS.ru врач-хирург отделения гнойной хирургии Мытищинской больницы Александр Ирхин. Сейчас женщина может самостоятельно передвигаться.

У женщины обнаружили флегмону центрального подошвенного пространства, развивался сепсис, на голени наблюдался воспалительный отек, — сказал врач.

По словам хирурга, было принято решение срочно ампутировать передний отдел стопы. Некротический процесс не купировался, однако удалось сохранить опорную функцию конечности.

Провели пересадку кожного лоскута и укрыли рану стопы. Кожный лоскут прижился на 100%. Сейчас наблюдается положительная динамика. Пациентка начала самостоятельно передвигаться, — пояснил Ирхин.

Он добавил, что если бы женщина обратилась за медицинской помощью на несколько дней позже, последствия могли бы быть фатальными.

В конце ноября медики подмосковного Пушкино спасли мужчину, выпившего за несколько дней 40 таблеток обезболивающего. Пациента госпитализировали с желудочным кровотечением, что стало результатом бесконтрольного приема препаратов после удаления зуба.