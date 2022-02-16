Под защитой «Арбидола». Как пережить вирусную атаку без карантина

С 6 февраля 2022 года в России отменён недельный карантин для контактировавших с заболевшими, серьёзно смягчены другие антиковидные ограничения. На этом фоне как нельзя остро встал вопрос противовирусной профилактики. Врачи рекомендуют не паниковать и воспользоваться уже имеющимися проверенными средствами, чья эффективность и безопасность доказана многочисленными научными исследованиями. К ним смело можно отнести противовирусный препарат «Арбидол» (основное действующее вещество — умифеновир).
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официальное число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 400 миллионов человек. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность «омикрона» оказалась в три — семь раз выше его предшественников, а инкубационный период теперь ограничивается максимум пятью днями.
В Российском фонде прямых инвестиций прогнозируют, что пик заболеваемости «омикроном» в России будет пройден в ближайшее время и к концу февраля пойдет на спад. Министерство здравоохранения рекомендовало гражданам обращаться на горячую линию «122» или кол-центры при поликлиниках для получения дистанционных консультаций и оформления больничных листов.
Дистанционный формат медицинского обслуживания не означает, что процесс лечения пущен, как говорится, на самотёк. Минздрав выпустил памятку для граждан, которую можно считать руководством к действию при лечении лёгкой и бессимптомной формы COVID-19 и ОРВИ. Традиционно рекомендуемые проветривания помещения и соблюдение питьевого режима (не менее двух литров воды при повышенной температуре тела) дополнены в документе возможностью использования противовирусных препаратов.
Важно использовать только максимально эффективные и безопасные средства. Мы знаем такой препарат, который находится в новой, 14-й редакции рекомендаций Минздрава по диагностике, лечению и профилактике COVID-19. Это умифеновир, являющийся основным действующим веществом «Арбидола», — поясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии Медицинского университета им. Н. И. Пирогова, профессор кафедры фармакологии Сеченовского университета Елена Карева.
Новые доказательства безопасности и эффективности умифеновира («Арбидол») недавно обнародовали индийские учёные. Согласно опубликованным в научном журнале
Механизм действия «Арбидола» на вирусы достаточно хорошо изучен. Суть этого процесса, по словам профессора, заключается в том, что умифеновир оказывает влияние непосредственно на сами вирусы и конкретные вирусные белки. «При этом иммунитет человека не затрагивается», — добавила Карева. Этот факт подтверждают опубликованные швейцарским издателем научных журналов открытого доступа
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