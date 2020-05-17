Под наблюдением из-за коронавируса остаются 262,6 тысячи жителей РФ

https://static.news.ru/photo/67f9791c-9811-11ea-b0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 262 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Это люди, которые контактировали с больными COVID-19 до того, как им был поставлен этот диагноз.

Такие данные приводит Роспотребнадзор. Также по информации ведомства, в стране проведено более 6,9 млн тестов на коронавирус. На 16 мая удалось выявить 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве стартовали исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. На данный момент анализ успели сдать уже около 2000 москвичей. Каждые три дня на бесплатное тестирование планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей столицы. Его результаты могут выявить не только переболевших инфекцией, но также и тех, у кого COVID-19 протекает бессимптомно. Кроме того, тестирование на антитела запустила и частная лаборатория «Хеликс», её филиалы существуют в разных городах России.