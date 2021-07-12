Почётный донор рассказал о пользе сдачи своей крови

Человек, перенёсший коронавирус или прошедший две стадии вакцинации, может стать донором плазмы крови. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н. И. Пирогова почётный донор России Тигран Мурадян.

По словам Мурадяна, переливание плазмы крови переболевших или вакцинированных является одним из эффективных методов лечения больных COVID-19. Кроме того, фрагменты плазмы крови применяются и для лечения других заболеваний.

При этом сдача крови полезна и для самого донора. По словам Мурадяна, в этом случае человек ведёт здоровый образ жизни, отказывается от вредной пищи, алкоголя и табака. При этом он часто проходит медицинское обследование. Кроме того, организм донора приобретает определённую закалку, которая пригодится в случае получения какой-либо травмы.

Когда человек постоянно сдаёт кровь, организм привыкает к кровопотерям и в случае травмы быстро компенсирует кровопотерю и легче выходит из такой экстремальной ситуации, — пояснил Мурадян.

В условиях пандемии, по словам эксперта, сдача донорской крови возможна через полгода после перенесённого заболевания или через 30 дней после второй дозы вакцины. Между первой и второй фазами кровь сдавать нельзя.

Регулярная сдача крови позволяет получить звания почётного донора Москвы» и России. К этим званиям прилагаются льготы. Так, почётный донор России получается ежегодно 14 тысяч рублей, имеет право на бесплатный проезд в транспорте, ему предоставляется скидка на некоторые виды коммунальных услуг и первоочередное право на санаторно-курортное лечение.

Ранее в профсоюзе медиков рассказали о дефиците донорской крови до пандемии.