https://static.news.ru/photo/9a63f6aa-3eae-11ea-9dca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

46% россиян готовы привиться от коронавируса, как только будет разработана вакцина. Из них 14% однозначно готовы на такой шаг и ещё 32% склоняются к положительному ответу.

Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Из него следует, что наибольшая готовность привиться от вируса свойственна респондентам в возрасте до 24 лет.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что массовые прививки от коронавируса не нужны.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Несколько недель врачи не могли найти её возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

2019-nCoV вызывает тяжёлую форму пневмонии. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду. По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число инфицированных по состоянию на 00:00 часов 24 января достигло 830 человек, 117 из них в тяжёлом состоянии. Вирус уже унёс жизни 25 пациентов.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлено даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры, сообщают китайские СМИ.

Власти города рассматривают вопрос о срочном выделении одной из имеющихся больниц или возведении новой специально для больных новым типом пневмонии, писал NEWS.ru.