Почти половина новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

https://static.news.ru/photo/6737ec0c-821d-11ea-ac09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выявили 3570 новых случаев коронавируса. 44% заболевших оказались младше 45 лет. Об этом сообщает столичный оперштаб.

В 35% новых случаев диагноз COVID-19 поставлен москвичам от 46 до 65 лет, в10,5% — от 66 до 80 лет, 5,5% заболевших люди старше 80 лет, ещё 5% — дети. Всего в столице к настоящему моменту выявлено 24 324 людей с коронавирусом.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Эти люди составляют группу риска при пандемии.

В России за последние 24 часа было подтверждено 6060 новых диагнозов COVID-19 в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. При этом у более, чем 40% пациентов болезнь протекает без симптомов, писал NEWS.ru.