https://static.news.ru/photo/9c08ce24-2b06-11ea-a334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

78% российских детей употребляют продукты быстрого приготовления и сладкие газированные напитки, что ведёт к ожирению, отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве разрабатывают рекомендации по питанию детей во всех регионах страны.

Дисбаланс в структуре питания, к сожалению, ведёт к нарастающей проблеме ожирения, — сказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

Для борьбы с этим явлением ведомство разрабатывает рекомендации по питанию. Подобные документы уже готовы для детей, живущих в Арктике, и для детских учреждений, где есть подопечные с нарушением обмена веществ. В будущем рекомендации должны появиться отдельно для каждого региона страны, добавила Попова.

По её словам, проблеме низкого качества питания в России уделено повышенное внимание в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее NEWS.ru писал, что индустрия сетей быстрого питания в России ожидает рекордная прибыль в ближайшие годы.