В России за сутки выявили почти 15 тысяч случаев коронавируса

Общее число заразившихся коронавирусом в России за последние 24 часа — 14 661 человек. Из них 1072 случая инфицирования — в Москве, таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Из числа ранее заболевших за минувшие сутки погибли 18 пациентов. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19, следует из отчёта регионального оперштаба.

По выздоровлению были выписаны 35 306 человек за день. Больше всего пациентов, справившихся с болезнью, в Свердловской области — 5612 человек, Санкт-Петербурге — 2597 и Тверской области — 1885 человек.

Лидером антирейтинга по уровню госпитализаций является Москва. Вслед за столицей идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире. Число заражений при этом уменьшилось на 16%, а количество летальных исходов сократилось на 43% по сравнению с прошлой неделей.

В то же время доктор биологических наук Пётр Чумаков заявил, что новая вспышка COVID-19 в России может начаться через два-три месяца. По его мнению, наблюдающийся спад заболеваемости продолжится, но очередная волна настигнет страну, когда будет циркулировать другой штамм, а коллективный иммунитет ослабнет,