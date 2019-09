https://static.news.ru/photo/075fef48-d75d-11e9-9e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко, АГН "Москва"

Исследование показало, что почки, взятые у доноров, заражённых вирусом гепатита С, нормально функционируют у неинфицированных реципиентов.

Исследование проводилось с 2015 по 2019 годы, в его ходе учёные отслеживали органы инфицированных людей, изъятые для трансплантации. После операции по пересадке у реципиентов измерялась скорость клубочковой фильтрации — так оценивают эффективность всасывания веществ из крови. Нормальный показатель этого параметра для взрослого человека составляет 60 и более, разница в средней величине у инфицированных и неинфицированных реципиентов оказалась незначительной — 67,1 и 66,3, пишет Journal of the American Society of Nephrology .

Результаты исследования, по мнению его авторов, позволят расширить использование органов, взятых у инфицированных доноров. На данный момент, около 40% почек, пожертвованных в 2018–2019 годах американцами, заражёнными вирусом, были утилизированы.

