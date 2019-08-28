Российские онкобольные постоянно сталкиваются со сложностями при назначении им лекарств. Причины разные — отсутствие нужного препарата или специалиста, который его может назначить. С подобными жалобами пациентам необходимо обращаться в страховую компанию. При этом, как утверждают эксперты, абсолютное большинство пациентов даже не знают о существовании страхового поверенного — специалиста, который призван решать подобные проблемы. News.ru разбирался, почему эта система не работает.

Более половины больных злокачественными новообразованиями испытывали трудности при назначении им препаратов как при амбулаторном, так и стационарном лечении. Еще около 64% онкобольных сообщили о сложностях при получении уже назначенных лекарств. Эти данные получили в ходе недавнего исследования в ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». Их озвучила член Общественного совета по доступности медицинской помощи при Минздраве России Ирина Боровова. Она отметила, что в ходе мониторинга было опрошено около 1 тыс. больных из 20 регионов России, возраст большинства респондентов — от 35 до 50 лет.

Были разные жалобы, начиная от того, что человек просто не мог попасть к специалисту для получения нужного лекарства, заканчивая и тем, что необходимых препаратов в медучреждении не было. Типичная ситуация: пациент возвращается после лечения в федеральном центре, но в региональном медучреждении нет в наличии одного препарата или вообще нет бюджета для выполнения назначенной схемы лечения. Ирина Боровова член Общественного совета по доступности медицинской помощи при Минздраве России

Оказалось, чтоб больные не спешат отстаивать свои права в страховых компаниях ОМС, которые обязаны разбираться с проблемами пациентов. Согласно данным, предоставленным Борововой, 91% опрошенных не обращались с жалобами в эти организации. Более 90% респондентов не знают, кто такой страховой поверенный — представитель страховой компании, оказывающий юридическую помощь пациентам медучреждений.

Недовольные люди чаще идут другой дорогой — они обращаются за помощью в общественные организации. Так с января по июнь 2019 года количество обращений с жалобами на горячую линию и сайт ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Пациенты не знают своих прав и не понимают, как их правильно реализовать», — резюмировала эксперт.

Начальник Управления модернизации системы ОМС ФОМС Ольга Царева, признает — проблема отсутствия взаимодействия между пациентам и представителями страховых компаний «отчасти существует, но планомерно решается».

Наши страховые компании сейчас имеют представительство во всех лечебных учреждениях. Существует более 14 тысяч страховых представителей по всей стране. Надеемся, что через 5 лет уже 100% будут знать о существовании такого сотрудника и пользоваться его услугами. Ольга Царева начальник Управления модернизации системы ОМС ФОМС

Царева отметила, что чаще всего при обращении к представителям ОМС, проблемы пациентов «находят удачное решение своей проблемы».

При этом президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский в беседе с News.ru высказал мнение, обращаться за защитой своих прав к страховым компаниям ОМС бессмысленно.

За все 25 лет своего существования страховые компании занимались лишь наложением штрафов на лечебные организации. В реальности они заинтересованы в зарабатывании денег гораздо больше, чем в помощи пациентам. Тот же страховой поверенный, если не заработает для страховой компании денег при каждом обращении пациента, его уволят. С большей вероятностью защиты своих прав пациент может добиваться через Росздравнадзор или прокуратуру. Александр Саверский президент «Лиги защитников пациентов»

Эксперт отметил, система обеспечения онкобольных нужными препаратами в России находится на низком уровне. Пациенты получают нужные лекарства с опозданием, либо вместо оригинальных препаратов их обеспечивают дженериками. Сама за себя говорит следующая цифра — до 80% пациентов (не только онкобольных — News.ru) отказываются от положенных льгот на лекарства в пользу денег. «Можно сделать вывод — это система не работает», — добавил Саверский.

В 2019 году на лечение онкобольных в России была выделена значительная сумма — около 200 млрд. По данным Царевой, средняя стоимость госпитализации по профилю «Онкология» за первые 7 месяцев 2019 года в круглосуточном стационаре увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты сходятся во мнении: хоть денег на отечественную онкологию выделяется немало, грамотно их освоить не получается.