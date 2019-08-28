Российские онкобольные постоянно сталкиваются со сложностями при назначении им лекарств. Причины разные — отсутствие нужного препарата или специалиста, который его может назначить. С подобными жалобами пациентам необходимо обращаться в страховую компанию. При этом, как утверждают эксперты, абсолютное большинство пациентов даже не знают о существовании страхового поверенного — специалиста, который призван решать подобные проблемы. News.ru разбирался, почему эта система не работает.
Более половины больных злокачественными новообразованиями испытывали трудности при назначении им препаратов как при амбулаторном, так и стационарном лечении. Еще около 64% онкобольных сообщили о сложностях при получении уже назначенных лекарств. Эти данные получили в ходе недавнего исследования в ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». Их озвучила член Общественного совета по доступности медицинской помощи при Минздраве России Ирина Боровова. Она отметила, что в ходе мониторинга было опрошено около 1 тыс. больных из 20 регионов России, возраст большинства респондентов — от 35 до 50 лет.
Оказалось, чтоб больные не спешат отстаивать свои права в страховых компаниях ОМС, которые обязаны разбираться с проблемами пациентов. Согласно данным, предоставленным Борововой, 91% опрошенных не обращались с жалобами в эти организации. Более 90% респондентов не знают, кто такой страховой поверенный — представитель страховой компании, оказывающий юридическую помощь пациентам медучреждений.
Недовольные люди чаще идут другой дорогой — они обращаются за помощью в общественные организации. Так с января по июнь 2019 года количество обращений с жалобами на горячую линию и сайт ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Пациенты не знают своих прав и не понимают, как их правильно реализовать», — резюмировала эксперт.
Начальник Управления модернизации системы ОМС ФОМС Ольга Царева, признает — проблема отсутствия взаимодействия между пациентам и представителями страховых компаний «отчасти существует, но планомерно решается».
Царева отметила, что чаще всего при обращении к представителям ОМС, проблемы пациентов «находят удачное решение своей проблемы».
При этом президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский в беседе с News.ru высказал мнение, обращаться за защитой своих прав к страховым компаниям ОМС бессмысленно.
Эксперт отметил, система обеспечения онкобольных нужными препаратами в России находится на низком уровне. Пациенты получают нужные лекарства с опозданием, либо вместо оригинальных препаратов их обеспечивают дженериками. Сама за себя говорит следующая цифра — до 80% пациентов (не только онкобольных — News.ru) отказываются от положенных льгот на лекарства в пользу денег. «Можно сделать вывод — это система не работает», — добавил Саверский.
В 2019 году на лечение онкобольных в России была выделена значительная сумма — около 200 млрд. По данным Царевой, средняя стоимость госпитализации по профилю «Онкология» за первые 7 месяцев 2019 года в круглосуточном стационаре увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты сходятся во мнении: хоть денег на отечественную онкологию выделяется немало, грамотно их освоить не получается.