https://static.news.ru/photo/cdd70ba8-5ae2-11ea-bf2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Сомнолог Александра Пучкова рассказала, что от бессонницы можно избавиться, не прибегая к помощи снотворных средств.

Бессонница вредна не только тем, что с утра человек чувствует себя разбитым, но она также может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с иммунитетом и лишний вес. При этом недостаток сна ничем невозможно компенсировать.

По словам специалиста, если проблема не стала хронической, то решить её не так уж и сложно. Основное правило — приучить свой организм, что кровать предназначена только для сна.

Если вы легли в кровать и чувствуете, что сон как рукой сняло — вставайте и делайте что-то такое спокойное, нудное, но не лежите и не ворочайтесь, не читайте в кровати книжку, не работайте в ноутбуке. И только когда вас начнет отрубать — снова ложитесь. Если снова проснулись — снова вставайте, — сказала Пучкова в интервью радио Sputnik.

Как считает сомнолог, такой подход приучает организм, как собаку Павлова, к тому, что в кровати спят.

Ранее NEWS.ru писал, что напитки с кофеином, сырые овощи и чили являются продуктами, которые мешают здоровому сну.