https://static.news.ru/photo/1391d094-1c34-11ea-bf96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный врач и заведующий лечебной частью мюнхенской клиники Гроссхадерн, где 10 декабря скончался Юрий Лужков, Карл-Вальтер Яух сообщил, что у экс-мэра Москвы был диагностирован инфаркт, потребовалось срочное оперативное вмешательство, но его сердце не выдержало.

В неотложном порядке ему провели обследование сердца, выяснилось, что все важные сосуды закрыты. С помощью катетера их удалось открыть, — рассказал телекомпании РЕН ТВ Яух.

По словам медика, Лужкову после этих манипуляций стало немного лучше, но потом состояние снова ухудшилось, сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца.

Была снова проведена катетеризация, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца, запустить его уже не удалось, — сказал Яух.

Он также добавил, что для объективной оценки причин смерти будет проведено вскрытие тела.

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили, что Лужков умер после плановой операции на сердце. Сама операция прошла успешно, но экс-градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза, так как лопнул один из сосудов. Это спровоцировало отёк лёгких, справиться с которым медики не смогли.

Отпевание Юрия Лужкова пройдёт 12 декабря в храме Христа Спасителя. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.