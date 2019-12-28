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Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.

Сообщается, что сладкая пища очень быстро воздействует на их подвижность. Изменения становятся очевидны всего за пару недель. Целью исследования также было выявление вовлечения фрагментов РНК в эпигенетический феномен. Однако получить ответ на этот вопрос учёным не удалось, сообщает «Медикфорум».

Для проведения эксперимента учёные наблюдали за 15 некурящими мужчинами. Рацион последних состоял из блюд, которые обеспечивают здоровое питание. При этом им ежедневно необходимо было съедать большое количество сахара в эквиваленте 4,5 литра газированных напитков или 450 гр сладостей в день.

Ранее специалисты из Гарвардского университета составили список продуктов для сохранения мужского здоровья. В него вошли зелёные и красные овощи, растительное масло, жирные виды рыб, орехи.