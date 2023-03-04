Врач рассказал, как нужно питаться, чтобы не допустить импотенции Врач Артамонов: овощи и рыба в рационе профилактируют импотенцию

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Последние исследования доказали, что сохранению мужского здоровья лучше других способствует средиземноморская диета, — обилие фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла, сообщил NEWS.ru уролог-андролог Артем Артамонов. Он также отметил, что обилие углеводов и трансжиров (содержатся в фастфуде), напротив, повышает риск появления эректильной дисфункции.

Напротив, повышает риск появления эректильной дисфункции обилие углеводов и трансжиров в рационе. Еще один фактор риска появления импотенции — гиподинамия (нехватка физической активности. — NEWS.ru). Из-за нее происходит застой крови в малом тазу, что грозит не только импотенцией, но простатитом и геморроем, — пояснил Артамонов.

Ранее сексолог и психолог Юлия Толмачева рассказала, что женщины чаще всего жалуются на нехватку разнообразия и страсти в сексе. При этом мужчины зачастую недовольны отсутствием инициативы со стороны своих партнерш.

Сексолог добавила, что многим мужчинам не нравится, когда женщины предпочитают заниматься сексом в полной темноте из-за стеснения собственной фигуры. Она пояснила, что вымышленные несовершенства способны испортить удовольствие обоим партнерам. При этом эксперт подчеркнула, что тревоги женщин необоснованны.