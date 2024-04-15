Пик магнитной бури 15 апреля: насколько это опасно, кому надо бояться?

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В понедельник, 15 апреля, на Земле будет наблюдаться пик магнитной бури, которая может испортить самочувствие многим людям. Насколько сильным будет катаклизм, кому надо побеспокоиться о своем здоровье и когда закончится влияние космической стихии?

Насколько сильна магнитная буря 15 апреля

Магнитная буря значительной силы придет на Землю в понедельник, 15 апреля. Сила геомагнитного шторма оценивается на четыре балла из пяти.

Ранее Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ) прогнозировала неустойчивое состояние геомагнитного поля 15 и 16 апреля. По оценкам лаборатории солнечной астрономии ИКИ, пик магнитной бури наблюдался около шести часов утра, однако последствия могут воздействовать на людей в течение всего дня.

Портал EarthSky отмечает, что 14 апреля около 05:24 по московскому времени на Солнце произошла изолированная вспышка уровня M4.3. В течение ближайших суток есть 99% шанс возникновения менее мощной вспышки класса C, 35% шанс на вспышку класса M и выросла до 5% вероятность мощной вспышки класса X.

Как защититься от влияния магнитной бури

Непосредственной защиты от влияния космического излучения и магнитных бурь на человеческий организм не существует.

Как пишет Mosgorzdrav.ru, врачи рекомендуют метеочувствительным людям в такие дни строго соблюдать режим сна и питания, избегать употребления большого количества кофе, пить больше воды и чая, а также увеличить в рационе долю продуктов, богатых калием, магнием и кальцием, — среди них бананы, сухофрукты, орехи, шпинат.

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Когда закончится период магнитных бурь на Земле

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отмечает, что к середине апреля наступает период высокой солнечной активности.

«Солнце снова проснулось — в ближайшие дни Землю ждут новые магнитные бури. Апрельское затишье солнечной активности закончилось. На Солнце уже зафиксировано несколько вспышек класса М, а во второй половине следующей недели ожидаются и вспышки высокого класса X. Геомагнитная обстановка с сегодняшнего дня становится неблагоприятной. Вероятность магнитной бури — 30%. Сегодня произошла вспышка класса M4.3 в новом солнечном пятне AR3638», — указывает Тишковец.

Британский Метеорологический офис и Центр космической погоды NOAA США подтверждают, что в ближайшие дни на солнце вероятны вспышки класса M, которые происходят из-за серии темных пятен в южном полушарии светила.

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