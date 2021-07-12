Pfizer заявил о безопасности и эффективности своей вакцины для детей

Pfizer и её германский партнёр BioNТech заявляют, что их вакцина показала безопасность и эффективность для детей в возрасте 5–11 лет. Об этом говорится в заявлении американской компании, которая планирует подать просьбу об одобрении препарата для детей.

Иммунный ответ участников, которым вводилась доза в 10 мкг, сопоставим с ответом участников предыдущего исследования Pfizer-BioNTech для лиц 16–25 лет, которые получали дозу в размере 30 мкг. Вакцина против COVID-19 хорошо переносилась, побочные эффекты в основном совпадали с теми, которые наблюдались у участников возрастной группы 16–25 лет, — сообщили в компании.

В клинических исследованиях, которые провела компания Pfizеr, приняли участие 2268 детей в возрасте от пяти до 11 лет. Две трети участников получили две дозы прививки препаратом с промежутком в 21 день, оставшиеся получили плацебо.

Отмечается, что компания планирует подать результаты исследований регуляторам, таким как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы получить их разрешение на использование прививки для детей.

Ранее британские исследователи заявили, что миокардит, возникающий как побочный эффект вакцинации препаратами Pfizer и Moderna, чаще всего поражает людей до 30 лет, а после введения второй дозы вакцины почти всегда проходит бесследно.

Учёные отмечают, что подобные побочные эффекты возникали крайне редко — примерно в четырёх — шести случаях на миллион вакцинаций. Схожие показатели характерны для многих других вакцин, в том числе от оспы, гриппа и гепатита B.