Pfizer продолжит поставки лекарств в Россию

Представители американской фармацевтической компании Pfizer заявили, что не собираются прекращать поставки лекарств в Россию, пишет РИА Новости. При этом вся прибыль от продажи на российском рынке пойдет на гуманитарную помощь украинскому народу.

Добровольная пауза в поставках медикаментов в Россию стала бы прямым нарушением нашего основополагающего принципа — ставить во главу угла интересы пациентов. Прекращение поставок медикаментов обернулось бы значительными страданиями и потенциальной гибелью пациентов, особенно детей и пожилых людей, — объяснили в Pfizer.

Однако, представители фармгиганта отметили, что бесперебойные поставки медикаментов не означают продолжение бизнеса в России как обычно. Pfizer отказывается от проведения новых клинических испытаний на территории РФ, а также прекращает инвестиционную деятельность.

Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов призвал россиян не совершать панические покупки лекарств в ожидании кризиса. По его словам, велика вероятность того, что после спада ажиотажа препараты придётся выкинуть, зато тем, кому они действительно нужны, они не достанутся.