Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины для подростков

Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет. Результаты исследований предоставят США и других странам для вакцинирования детей старше 12 лет. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе на сайте компании BioNTech.

Компании заявили , что сделали вывод об эффективности вакцины на основе наблюдения за участниками третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие более 2,2 тысячи детей. Все 30 подтверждённых случаев заражения коронавирусом были зарегистрированы среди детей, которым ввели плацебо.

Это подтверждает 100% эффективность вакцины Pfizer-BioNTech, - отмечается в документе.

Ранее Росздравнадзор выдал компании Pfizer разрешение на проведение в РФ клинических испытаний эффективности нового лекарства от коронавируса Paxlovid. В компании заявили, что препарат способен снизить риски госпитализации и летального исхода на 89%. Врач-инфекционист Екатерина Соловьёва назвала испытания американской фармацевтической компании Pfizer в российских больницах «наиболее гуманным и демократичным решением вопроса».