Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины для подростков

Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины для подростковPfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей ковид-вакцины для подростков
Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет. Результаты исследований предоставят США и других странам для вакцинирования детей старше 12 лет. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе на сайте компании BioNTech.
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Это подтверждает 100% эффективность вакцины Pfizer-BioNTech, - отмечается в документе.
Ранее Росздравнадзор выдал компании Pfizer разрешение на проведение в РФ клинических испытаний эффективности нового лекарства от коронавируса Paxlovid. В компании заявили, что препарат способен снизить риски госпитализации и летального исхода на 89%. Врач-инфекционист Екатерина Соловьёва назвала испытания американской фармацевтической компании Pfizer в российских больницах «наиболее гуманным и демократичным решением вопроса».