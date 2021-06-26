Петрушку и сельдерей назвали не менее опасными, чем борщевик
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:37, 27 июня 2021
Фото: pixabay
Биолог Екатерина Баранова предупредила россиян, что петрушка и сельдерей могут вызывать сильные ожоги — не меньшие, чем тот же борщевик. Поэтому они опасны для здоровья, сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, <...> аналогично вызывается этими двумя растениями, — добавила она.
По словам биолога, огородники часто не обращают внимания, но нарушения пигментации и сильные ожоги кожных покровов сельдерей вызывает так же часто, как и борщевик, просто его меньше попадает на кожу.
При этом Баранова советует при случайном прикосновении к борщевику срочно закрыть кожу тёмной непросвечивающей тканью и избегать попадания солнечных лучей на это место минимум 48 часов.
Кроме петрушки и сельдерея в список опасных растений она добавила бы лютик едкий. Биолог подчеркнула, что попадание сена в глаза может обернуться слепотой.
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