Петрушку и сельдерей назвали не менее опасными, чем борщевик

Биолог Екатерина Баранова предупредила россиян, что петрушка и сельдерей могут вызывать сильные ожоги — не меньшие, чем тот же борщевик. Поэтому они опасны для здоровья, сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, <...> аналогично вызывается этими двумя растениями, — добавила она.

По словам биолога, огородники часто не обращают внимания, но нарушения пигментации и сильные ожоги кожных покровов сельдерей вызывает так же часто, как и борщевик, просто его меньше попадает на кожу.

При этом Баранова советует при случайном прикосновении к борщевику срочно закрыть кожу тёмной непросвечивающей тканью и избегать попадания солнечных лучей на это место минимум 48 часов.

Кроме петрушки и сельдерея в список опасных растений она добавила бы лютик едкий. Биолог подчеркнула, что попадание сена в глаза может обернуться слепотой.

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