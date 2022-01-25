Петербурженка попала в больницу из-за самолечения от коронавируса

Петербурженка из-за самолечения от коронавируса попала в больницу, где ей поставили диагноз «токсический гепатит», сообщает «Царьград». До этого пациентка по имени Елена Владимировна сама решила, что у неё «омикрон», и по совету подруги начала пить антибиотики. Из-за начавшейся боли в суставах она сменила препарат и добавила к нему жаропонижающее и обезболивающее, превысив дозировку. Когда у неё пожелтели белки глаз и кожа, дочь отправила женщину в больницу.

По анализам печени врачи сначала заподозрили её в алкоголизме или приёме тяжёлых наркотиков, однако быстро поставили верный диагноз и положили на лечение. Тем не менее пациентка продолжает обвинять врачей в некорректном определении болезни.

Это точно он, я читала: тесты его не показывают! «Омикрон»! Всё было у меня как журналисты пишут. Опасный новый штамм! Температура, ломало всю, насморк. Обоняние не пропадало, так оно при «омикроне» и не пропадает. И кашля почти не было. А потом начали ноги болеть и поясница. Меня здесь неправильно лечат, я могу соседей по палате заразить! — заявила пациентка.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал не заниматься самолечением при коронавирусе. Он также рассказал, что принимать антибиотики при COVID-19 без назначения врача опасно, особенно детям. Он подчеркнул, что такое лечение не принесёт эффекта, а навредить может. Организм вырабатывает устойчивость к антибиотикам и при осложнениях сократится возможность выбора препарата.