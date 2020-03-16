https://static.news.ru/photo/a4d6294e-6773-11ea-a303-fa163e074e61_660.jpg Пётр Тюшкевич Фото: petertyushkevich/instagram.com

Чемпион мира 2009 года по кайтсёрфингу житель Санкт-Петербурга Пётр Тюшкевич, у которого диагностирован COVID-19, рассказал о симптомах коронавируса.

По возвращении из Франции он сдал необходимые анализы, хотя признаков простуды у него не было. Тесты подтвердили заражение коронавирусом. Как передаёт радио Sputnik, симптомы инфекции появились спустя день.

Первый — першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй — постепенно появляется сухой кашель. Третий — давление в верхней части груди. Четвёртый — уже ночью температура поднялась до 39, — рассказал Тюшкевич.

По словам спортсмена, повышенная температура плохо снижалась любыми таблетками. Однако позже сама немного упала. Он призвал людей не паниковать, однако реже посещать многолюдные места.

Паники нет, но на самом деле старайтесь поменьше ходить в людные места и посидите дома, — заявил он в соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал относительно спокойной обстановку в стране, говоря о ситуации с COVID-19. Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса».