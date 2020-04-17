В Петербурге зафиксировали почти трёхкратный прирост больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/14c6b5ec-8089-11ea-8b65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге почти в три раза превысило показатель предыдущего дня, 16 апреля: 424 против 154. Общее количество инфицированных в городе, таким образом, превысило 1500 человек.

Данные по числу заражений приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего за последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса, зафиксирован 41 летальный исход. Больше всего заболевших в Москве и области — 1959 и 472 соответственно.

Всего на сегодняшний день в РФ диагноз COVID-19 поставлен 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек. В мире коронавирусной инфекцией заразились 2,1 млн человек, более 145 тысяч умерли.

Ранее в Германии учёные нашли область на границе с Нидерландами, где у людей высокий уровень сформированного иммунитета к коронавирусу нового типа. Речь идёт о коммуне Гангельт. Медики проводили массовый скрининг населения. Людей тестировали и на сам коронавирус, и на антитела к нему. Оказалось, что в коммуне довольно высокий уровень текущей инфицированности: порядка 2%. Но и количество людей с уже сформированным иммунитетом к этому вирусу тоже очень высоко: около 14%. Подавляющее большинство из них не обращались в больницы и не подозревали о болезни, писал NEWS.ru.