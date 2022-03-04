Песков заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Сергей Князев
Сергей Князев
15:48, 04 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о перспективах динамики пандемии коронавируса в РФ, отметив снижение заболеваемости. Он также напомнил, что при отмене или введении ограничительных мер власти субъектов РФ по-прежнему используют предоставленные им особые полномочия, пишет ТАСС.
Мы находимся на понижающей тенденции, однако каковы перспективы распространения инфекции дальше, наверное, всё-таки должны говорить специалисты-медики, — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России ещё возможны новые подъёмы заболеваемости коронавирусом. По его словам, это произойдёт, если будет снижаться коллективный иммунитет или появится новая мутация коронавируса.
В свою очередь иммунолог Николай Крючков заявил, что у коронавируса есть ярко выраженные признаки сезонного заболевания, поэтому вероятность того, что к октябрю появится новая мутация COVID, составляет больше 50%. При этом он предположил, что до наступления лета и летом новых вспышек заболеваемости не будет.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин отменил действие QR-кодов в столице и ограничения в сфере культуры и спорта. Это решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Наряду с QR-кодами мэр отменил все ограничения на посещение заведений общепита, музеев, театров, концертных, развлекательных, культурных, просветительских, а также спортивных мероприятий. Для москвичей в возрасте старше 60 лет домашний режим теперь носит рекомендательный характер.