Песков рассказал, изменится ли жизнь Путина из-за появления нового штамма

Решения об усилении мер безопасности президента Владимира Путина и ограничениях для сотрудников Кремля на фоне возможного появления «омикрон»-штамма коронавируса пока не принимались, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он также не стал комментировать возможное введение дополнительных мер в стране из-за нового вида COVID-19.

Пока нет решений, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос об усилении мер безопасности президента.

Он также не стал комментировать возможное ужесточение мер в стране в случае обнаружения «омикрон»-штамма, заявив, что «это не прерогатива Кремля». Ранее Песков говорил, что дальнейшие шаги будут приниматься исходя из выводов ученых о заразности нового штамма.

У двух пассажиров, прилетевших частным рейсом в Россию из ЮАР в ночь на 3 декабря, выявили коронавирус. Информация о штамме инфекции устанавливается, биологический материал пациентов изучат в двух научно-исследовательских лабораториях, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

До этого Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с «омикрон»-штаммом коронавируса до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий по предотвращению распространения нового варианта COVID-19.

В настоящий момент штамм COVID-19 «омикрон» выявили уже в 38 странах. Наибольшее число заражений фиксируется в Африке.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В ВОЗ признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность», но при этом призвали не паниковать.