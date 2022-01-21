18+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Песков раскритиковал врачей, считающих неэффективной вакцину «Спутник V»

12:44, 21 января 2022
Песков раскритиковал врачей, считающих неэффективной вакцину «Спутник V» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал врачей, которые считают, что вакцина «Спутник V» неэффективна. По словам представителя Кремля, эффективность препарата против коронавируса, в том числе штамма коронавируса «омикрон», доказана.

Те врачи, которые так говорят, они говорят неправильно. Есть определённый процент, не больше 5-6%, кто болеет с прививками. Но в целом эффективность, особенно «Спутника V» против «омикрона», она доказана и она очевидна, — сказал Песков.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые «Спутником V» и ревакцинированные бустерной вакциной «Спутник Лайт» практически на 100% защищены от «омикрона».

Глава НИЦ имени Гамалеи считает, что в отличие от зарубежных вакцин российский препарат «Спутник V» не нужно модифицировать под «омикрон»-штамм коронавируса. По его словам, рекомендация по его применению остаётся прежней — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев «Спутником Лайт». Вирусолог пояснил, что в отличие от зарубежных мРНК-вакцин Moderna и Pfizer «Спутник V» является векторной вакциной и работает против разных штаммов.

Исследования Института Спалланцани в Италии продемонстрировали, что вакцина от коронавируса «Спутник V» обладает вирусонейтрализующим эффектом против штамма «омикрон». Также отмечается, что российский препарат показал более высокую защиту против «омикрона», чем вакцина от Pfizer.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео