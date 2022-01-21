Песков раскритиковал врачей, считающих неэффективной вакцину «Спутник V»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал врачей, которые считают, что вакцина «Спутник V» неэффективна. По словам представителя Кремля, эффективность препарата против коронавируса, в том числе штамма коронавируса «омикрон», доказана.

Те врачи, которые так говорят, они говорят неправильно. Есть определённый процент, не больше 5-6%, кто болеет с прививками. Но в целом эффективность, особенно «Спутника V» против «омикрона», она доказана и она очевидна, — сказал Песков.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые «Спутником V» и ревакцинированные бустерной вакциной «Спутник Лайт» практически на 100% защищены от «омикрона».

Глава НИЦ имени Гамалеи считает, что в отличие от зарубежных вакцин российский препарат «Спутник V» не нужно модифицировать под «омикрон»-штамм коронавируса. По его словам, рекомендация по его применению остаётся прежней — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев «Спутником Лайт». Вирусолог пояснил, что в отличие от зарубежных мРНК-вакцин Moderna и Pfizer «Спутник V» является векторной вакциной и работает против разных штаммов.

Исследования Института Спалланцани в Италии продемонстрировали, что вакцина от коронавируса «Спутник V» обладает вирусонейтрализующим эффектом против штамма «омикрон». Также отмечается, что российский препарат показал более высокую защиту против «омикрона», чем вакцина от Pfizer.