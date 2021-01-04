Песков назвал Путина хорошим человеком

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Президент РФ Владимир Путин не терпит некомпетентности и беспощаден к предательству и воровству. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он назвал главу российского государства хорошим человеком, который не может совершить приписываемые ему преступления.

Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный, — заявил в интервью Владимиру Соловьёву, опубликованном на его YouTube-канале, Песков.

Представитель Кремля также уточнил, что эти вещи в понимании Путина являются греховными. По словам Пескова, Путин со временем стал ещё более непримирим к «негативным проявлениям» и к некомпетентности.

На вопрос, считает ли он Путина хорошим человеком, Песков твёрдо ответил: «Да». А на вопрос, может ли Путин совершить преступления, в которых его обвиняют, пресс-секретарь коротко ответил: «Нет». При этом он добавил, что даже если бы гипотетически допускал такое, то не работал бы на своём посту. Песков подчеркнул, что не стал бы лгать на этот счёт и напомнил слова своего наставника по дипломатической службе, что «никто не может заставить советского дипломата солгать, но никто не может заставить советского дипломата сказать всю правду».