Песков назвал огромным успехом применение «Спутника V» в мире

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Самыми характерными симптомами штамма «омикрон» коронавируса являются головная боль и внезапная слабость. Для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов. Об этом в интервью URA.RU рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

У «омикрона» самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил, — отметил Болибок. По словам медика, всего описано более 70 симптомов для всех...