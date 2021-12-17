Песков назвал антипрививочников «опасными дураками»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков двумя словами охарактеризовал противников вакцинации от коронавируса. В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1» представитель Кремля назвал таких людей «опасными дураками».

Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь, — сказал он, отвечая на вопрос, как можно назвать людей, которые отказываются от прививки и других агитируют против неё.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ответ на этот же вопрос заявил, что по его мнению, такая агитация — «это неразумные действия». Он добавил, что доля привитых среди заболевших коронавирусной инфекцией составляет всего 4%, причём течение болезни проходит у них в лёгкой форме и без госпитализации, чего нельзя сказать о непривитых пациентах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что антипрививочники — это люди, которые «поражены страхом».

Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов заявил, что антипрививочники нарушают одну из статей Конституции. Он объяснил, что никто не имеет права нарушать чужие права и свободы во время реализации своих.

Эксперт также высказался по поводу введения QR-кодов и цифровизации. Бороться нужно не с ней, а с теми, кто продаёт информацию, считает Платонов. Он привёл в пример Митинский рынок, на котором можно было купить любые данные ещё до какой-либо цифровизации, и заявил, что необходимо закрывать законодательные лазейки для преступников.