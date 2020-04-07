Песков: британские врачи в состоянии сами вылечить премьера Джонсона

https://static.news.ru/photo/517ebefe-78b8-11ea-ad32-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Великобритании не обращались к России за помощью в лечении премьер-министра Бориса Джонсона, который находится в реанимации из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никаких запросов мы, безусловно, не получали. Убеждены, что в Великобритании есть врачи, которые могут позаботиться о премьер-министре, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил об ухудшении состояния главы кабмина, заражённого коронавирусом. Политика доставили в реанимацию. Исполнять обязанности главы кабинета министров будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли — свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.