Первыми симптомами коронавируса могут быть тошнота, рвота и диарея

https://static.news.ru/photo/a13c079c-95fc-11ea-9640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказала, какими первыми симптомами может сопровождаться коронавирус.

По её словам, заболевание не всегда может начинаться как ОРВИ. Иногда больной может чувствовать недомогание и сухой кашель, или у человека может возникнуть потеря вкуса, дискомфорт в животе, тошнота, рвота и диарея.

Она подчеркнула, что не стоит паниковать, если появились похожие симптомы. Правильный диагноз может поставить только врач, передаёт ТАСС.

Именно для врачей мы выпускаем методические рекомендации, где чётко прописываем, какие симптомы и как правильно выявлять эту инфекцию, — пояснила Малинникова.

NEWS.ru писал, что заболевшие коронавирусом могут испытывать проблемы с почками. Примерно у 20–30% госпитализированных развивается почечная недостаточность. Об этом заявил главный нефролог Минздрава, профессор Евгений Шилов.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что трудно предсказать, сколько времени новый коронавирус может существовать. Есть вероятность, что он будет как и ВИЧ-инфекция и никогда не исчезнет.