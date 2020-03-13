https://static.news.ru/photo/b62decfa-651f-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Вернувшаяся из Италии жительница города Кудрово Ленинградской области стала первой в регионе инфицированной коронавирусом COVID-19. В России это 36-й подтверждённый пациент с COVID-19.

Женщину госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга, передаёт РБК.

Италия в марте стала крупнейшим в Европе и вторым после Китая очагом коронавирусной инфекции. Число заражённых в стране превысило 15 тысяч человек, города закрыты на карантин.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию с распространением коронавируса пандемией: инфекция выявлена в большинстве стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.