Вернувшаяся из Италии жительница города Кудрово Ленинградской области стала первой в регионе инфицированной коронавирусом COVID-19. В России это 36-й подтверждённый пациент с COVID-19.
Женщину госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга,
Италия в марте стала крупнейшим в Европе и вторым после Китая очагом коронавирусной инфекции. Число заражённых в стране превысило 15 тысяч человек, города закрыты на карантин.
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию с распространением коронавируса пандемией: инфекция выявлена в большинстве стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.
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