Первый в РФ препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава

https://static.news.ru/photo/79a55d04-a2a5-11ea-94c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав одобрил первый препарат против COVID-19 — «Авифавир».

Производством препарата занимаются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр высоких технологий «ХимРар».

Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — говорится в государственном реестре лекарственных средств.

Ранее глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что в скором времени появится реально работающий лекарственный препарат от коронавирусной инфекции. Он добавил, что препарат, который разрабатывают учёные Regeneron Pharmaceuticals, это сыворотка. Она содержит антитела, которые вырабатывают иммунитет к коронавирусу.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.

В мире более 6 млн заразились COVID-19, более 368 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 388 039 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 408 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 4376 человека.