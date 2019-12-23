https://static.news.ru/photo/810e9c74-2567-11ea-a130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sally Hayden/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Повторно заболевшим лихорадкой Эбола после полного выздоровления и первым пациентом в стране, к которому вернулась болезнь, стал житель Демократической Республики Конго. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые ведут мониторинг в одной из самых бедных стран мира.

Из-за этого случая медики опасаются новой вспышки распространения вируса в Конго, где несколько недель назад было объявлено о полной победе над заболеванием, пишет «МедикФорум».

Вирус во время очередной вспышки унёс жизни две трети людей, ставших жертвами инфекции. При этом специалисты до этого момента считали, что повторно заразиться лихорадкой Эбола нельзя.

Рецидив жителя Конго стал первым в стране, но не первым в мире. Болезнь начала распространяться с 2014 года. Первым в истории пациентом, повторно заразившимся вирусом Эбола стала медсестра Паулин Кафферки из Шотландии.

В последние месяцы распространение инфекции удалось замедлить и на прошлой неделе было зафиксировано всего 11 новых случаев. Для сравнения, весной 2019 года число заболевших составляло по сотне человек каждую неделю. Первая вакцина от вируса Эбола была одобрена в середине декабря Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Ранее специалисты Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса выяснили, что глобальная пандемия какого-либо опасного заболевания гриппоподобного характера способна охватить земной шар всего за 36 часов и лишить жизни десятки миллионов людей, писал NEWS.ru.