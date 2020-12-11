Первые «звоночки»: психиатр рассказала, как распознать шизофрению

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Шизофрения чаще всего впервые даёт о себе знать в возрасте от 15 до 30 лет, мужчины страдают этим заболеванием психики чаще женщин. Распознав первые симптомы недуга, можно помочь больному получить своевременную помощь и быстрее вернуться к обычной жизни, рассказала психиатр, психотерапевт Олеся Носенко.

Основных тревожных признаков восемь. Первый из них — равнодушие к собственному внешнему виду и даже гигиене, человек «запускает» себя. Второй — проявление несоотвествующих моменту эмоций, например, смех в ответ на печальные новости или отсутствие реакции. Кроме того, манифестация заболевания может проявиться отказом встречаться с людьми и выходить из дома. Иногда заболевшему человеку кажется, что все ополчились на него, и в ответ он проявляет враждебность и агрессию, передаёт Пятый канал.

Ещё один неспецифический, но важный симптом — проблемы со сном: бессонница или сонливость в дневное время. Также лицо человека может стать невыразительным и со стороны сложно понять, какие эмоции он испытывает. Зачастую во время разговора шизофреники не могут сосредоточиться, перескакивают с темы на тему и вворачивают в речь выдуманные ими самими словечки, непонятные другим, — неологизмы. И, наконец, яркий симптом ментального расстройства — страхи. Человек с шизофренией порой думает, что его прослушивают, следят за ним, плетут заговор.

Как писал NEWS.ru, тревожность и депрессия могут стать факторами, ускоряющими болезнь Альцгеймера. Об этом сообщили американские учёные. Считается, что главный признак и возможная причина развития болезни Альцгеймера — это накопление внутри клеток мозга патогенного белка бета-амилоида. Он представляет собой обрывки белка APP, который играет важную роль в формировании связей между нейронами.