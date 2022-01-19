Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом выявили в Курганской области

В Курганской области выявили три случая заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Как сообщается на сайте администрации Курганской области, новый штамм вируса выявлен у 53-летнего и 60-летнего жителей города Кургана, а также у 74-летнего жителя города Шумиха. За пределы региона заболевшие не выезжали.

Заболевание на данный момент протекает в лёгкой форме по типу ОРВИ. Пациенты соблюдают режим самоизоляции и получают амбулаторное лечение, — говорится на сайте администрации.

Лица, контактировавшие с заболевшими, обследованы, ситуация находится на контроле.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал основную ошибку россиян в разгар пандемии. По его словам, при симптомах ОРВИ лучше соблюдать домашний режим, а в медицинское учреждение обращаться только при температуре выше 38 градусов. По мнению Мясникова, наплыв пациентов с симптомами может создать сложности для эффективной работы амбулаторных служб.

В свою очередь, ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что от заражения штаммом коронавируса «омикрон» лучше защищены люди, которые сделали прививку в последние три месяца. Он добавил, что у таких людей при контакте может возникнуть инаппарантная инфекция, которая характеризуется отсутствием симптомов, а после выздоровления иммунитет к COVID-19 только укрепится.