Первые добровольцы получат вакцину от COVID-19 уже 18–19 июня

https://static.news.ru/photo/de9000f0-b076-11ea-ba8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России началось клиническое исследование вакцины против COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Первые добровольцы смогут получить вакцину от коронавируса уже 18–19 июня.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава, вакцина будет вводиться только после проверки на соответствие критериям включения в исследование. В частности, добровольцы сдадут анализ крови и мочи. Их также проверят на хронические заболевания, ВИЧ-инфекцию, гепатиты и коронавирус. Скрининг будет проводиться после подписания соответствующего информированного согласия и оформления страховки.

После получения вакцины участников исследования изолируют в стационаре на 28 дней. Всё это время они будут находиться под контролем врачей, у них будут брать анализы крови, в том числе для оценки иммуногенности вакцины, следить за формированием иммунного ответа.

После прохождения этого этапа за состоянием здоровья добровольцев продолжат следить ещё шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что тестироваться будут две формы вакцины: жидкая и лиофилизированная — в двух медучреждениях в Москве. Обе вакцины разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В испытаниях принимают участие две группы добровольцев, по 38 человек каждая. Одной группе испытателей будут вводить вакцину в форме раствора внутримышечно. Этим займутся специалисты военного госпиталя им. Бурденко. В Сеченовском университете будет использоваться порошок для приготовления раствора, который также будут вводить внутримышечно.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Его разрабатывает ФГБУ «Институт Гамалеи» в сотрудничестве с 48-м институтом Минобороны, писал NEWS.ru.