Первые 11 детей вакцинированы от коронавируса в Москве

В Москве 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Исследования стартовали в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал главный врач больницы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

По словам Османова, 6 июля была привита первая группа, состоящая из 11 детей. Следующим этапом последует вакцинация ещё одной группы детей.

Таким образом, на базе больницы 50 человек будут привиты, — отметил главврач.

Медик отметил, что до введения вакцины дети прошли отбор, который включал в себя изучение их медицинской документации и ряд обследований состояния здоровья.

Ранее доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о том, что организм молодых людей тяжелее реагирует на вакцинацию от коронавируса. По словам учёного, молодёжь чаще, чем люди старше 50 лет, жалуется на осложнения после прививки: температуру, ломоту в теле и озноб. По мнению Нетесова, такая реакция связана с тем, что организм людей 50+ намного чаще встречался с вирусами