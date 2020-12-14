Первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили уже 1438 добровольцев

https://static.news.ru/photo/785da5da-3eb0-11eb-91d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/АГН «Москва»

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в рамках пострегистрационных испытаний уже получили 1 438 добровольцев, из них 122 человека — старше 60 лет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, жалоб на здоровье у привитых нет. Они все чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий после вакцинации выявлено не было.

В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 1 316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет, — говорится в сообщении.

11 декабря глава ведомства Анна Попова в ходе совещания с производителями вакцин заявила, что разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот. По её словам, в настоящее время три тысячи человек в пяти регионах также получают прививки. При этом лекарство можно доставить в любую точку страны из-за высокой температуры хранения. Препарат уже получили медицинские центры в Москве, Туле, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

В начале декабря президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно, писал NEWS.ru.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «„Вектор“»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «„Вектор“» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.