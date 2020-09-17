Первая фаза испытаний показала безопасность вакцины «Вектора» от COVID

https://static.news.ru/photo/6b5c2bea-f8d8-11ea-941e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Завершилась первая фаза исследования вакцины от коронавируса производства центра Роспотребнадзора «Вектор».

Безвредность вакцины проверяется на первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины, — передаёт РИА Новости слова заведующего отделением зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

В настоящее время на регистрации в России находятся две отечественные (от центра «Вектор» и от центра Чумакова) и две зарубежные (китайская Sinopharm и британская AstraZeneca) вакцины от коронавируса, ещё одна вакцина — «Спутник V», разработанная центром Гамалеи — уже зарегистрирована.

Как писал NEWS.ru, российские учёные опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследования велись на 76 добровольцах и подтвердили, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела. Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.