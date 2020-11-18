Перхоть назвали симптомом болезни Паркинсона

https://static.news.ru/photo/99d59472-29f5-11eb-8d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские учёные из общества по изучению болезни Паркинсона заявили, что одним из её симптомов является перхоть. Она проявляется у людей с себорейным дерматитом, протекающем в лёгкой форме.

Причём, пока учёные не могут объяснить, почему дерматит поражает пациентов, страдающих от болезни Паркинсона. Об этом сообщает Express.

Также отмечается, что при тяжёлой форме заболевания кожа головы человека становится красной и чешуйчатой, в редких случаях может возникнуть мокнущая сыпь. Себорейный дерматит поражает участки кожи головы и туловища, причиной его появления, как правило, становятся гормональные нарушения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышенное потоотделение без объективных причин является одним из основных признаков дегенеративного заболевания нервной системы, заявили специалисты из Американской ассоциации болезни Паркинсона. Первые симптомы развивающейся болезни пациенты могут считать не заслушивающими внимания, однако заболевание развивается постепенно.