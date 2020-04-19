Врачи назвали семь продуктов, которые предотвратят выпадение волос

Сбалансированная диета, содержащая белок, омега-3 жирные кислоты и комплексные витамины группы В способствует росту волос и предотвращать их выпадение. Здоровый кишечник также позволяет организму легко усваивать питательные вещества, которые укрепляют волосяные фолликулы, заявляют врачи.
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Как ранее писал NEWS.ru, институт питания и биотехнологий разработал специализированный антикоронавирусный рацион для людей, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
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