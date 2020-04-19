Врачи назвали семь продуктов, которые предотвратят выпадение волос

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сбалансированная диета, содержащая белок, омега-3 жирные кислоты и комплексные витамины группы В способствует росту волос и предотвращать их выпадение. Здоровый кишечник также позволяет организму легко усваивать питательные вещества, которые укрепляют волосяные фолликулы, заявляют врачи.

Публикация с рекомендациями появилась на портале «Медикфорум». Её авторы советуют тем, кто заботится о своей шевелюре, включить в рацион жирную рыбу (источник омега-3 кислот), яйца и арахис (богаты белком), тыкву (витамин А), авокадо (омега-3 кислоты + витамин Е), виноград (антиоксидант) и гречку (содержит комплекс витаминов группы В и железо).

Как ранее писал NEWS.ru, институт питания и биотехнологий разработал специализированный антикоронавирусный рацион для людей, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.