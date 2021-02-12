Перенёсшие COVID-19 бессимптомно могут повторно заболеть через полгода

https://static.news.ru/photo/f8468808-6ecf-11eb-9be3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) бессимптомно, могут в течение шести месяцев после выздоровления вновь заболеть из-за недостаточно устойчивого иммунитета, заявил главврач одного из медицинских центров Подмосковья Евгений Тимаков. По его словам, повторная борьба с недугом не так сильно беспокоит пациента, как это могло быть при первом «знакомстве» с COVID-19.

Специалист рекомендовал тем, кто перенёс новый коронавирус бессимптомно, через полгода вакцинироваться. А тем, кто болел в среднетяжёлой или тяжёлой форме, с клиническими проявлениями, — получить препарат через год.

Те люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, по научным данным, через восемь месяцев после болезни у большинства ещё сохраняется тот или иной иммунитет к коронавирусу. Если человек болел не в бессимптомной форме, естественно, чтобы были клинические признаки болезни. Если же человек болел бессимптомно, то через полгода он, к сожалению, может повторно заболеть коронавирусом при определённой вирусной нагрузке, — рассказал Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

В РФ, по информации федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, зафиксированы 4 071 883 случая заражения, выздоровел 3 593 101 человек, умерли 80 126. За минувшие 24 часа заболели 14 185 жителей страны.

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что массовая вакцинация от COVID-19, а также создание новых медицинских препаратов от инфекции позволят прервать распространение мутаций COVID-19. Он подчеркнул, что существующие лекарства «почти наверняка» уберегут от тяжёлого течения инфекции и от осложнений, а также сведут смертность до минимума.