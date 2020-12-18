«Поражены нервы, пропало зрение»: мужчина рассказал о последствиях COVID

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Житель Великобритании Мол Мартин, излечившийся от коронавирусной инфекции, рассказал о страшных и необратимых осложнениях COVID-19.

Пациент провёл в больнице 94 дня. Из них более двух месяцев он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивали шансы на выздоровление 58-летнего британца как нулевые.

У меня были поражены нервы в ногах, пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся, — рассказал мужчина в эфире телеканала ITV.

Он добавил, что до сих пор у него остаются проблемы с почками. Кроме того, медикам пришлось ампутировать ему на руках несколько пальцев.

Ранее врачи Георгий Сапронов и Сергей Агапкин рассказали о наиболее тяжёлых последствиях, встречающихся у людей, переболевших коронавирусом. По словам Сапронова, COVID-19 очень коварен, так как способен поражать не только лёгкие, но также сердце, мозг, печень и желудочно-кишечный тракт у пациента. Он отметил, что у некоторых после коронавируса формируется фиброз лёгких, который препятствует полноценному газообмену и снижает насыщаемость организма кислородом.

Сердце, подчеркнул эксперт в эфире телеканала «Россия 1», является вторым органом, где иногда наблюдаются поражения у пациентов, перенёсших COVID-19. При этом наиболее серьёзными осложнениями в данном случае могут стать миокардит и нарушение проводимости сердечной мышцы из-за тромбов.

В свою очередь Сергей Агапкин рассказал, что коронавирус также может оказывать влияние на нервную систему. Он обратил внимание, что у пациентов, переболевших весной, в данное время наблюдается высокий процент депрессий. Врач добавил, что распространённый симптом — утрата обоняния и вкуса — связан с влиянием инфекции на мозг. Кроме того, некоторые люди после излечения сталкиваются с синдромом поствирусной астении, который сопровождается утомляемостью, слабостью и раздражительностью, писал NEWS.ru.