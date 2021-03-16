«Перелома не будет»: в НИЦ Гамалеи оценили южноафриканский штамм COVID-19

https://static.news.ru/photo/2faa3396-8643-11eb-b20b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый, южноафриканский штамм коронавирусной инфекции нового типа хуже нейтрализуется антителами, но катастрофического перелома в пандемию он не внесёт. Об этом в разговоре с журналистами рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, новая мутация более заразная в сравнении с исходным штаммом. Однако самым неприятным является то, что он хуже нейтрализуется антителами, вызываемыми современными вакцинами. Поэтому новость о появлении южноафриканского штамма очень неприятна, но пока неизвестно, разойдётся он или нет.

Альтштейн подчеркнул, что вакцины всё же нейтрализуют мутацию. В меньшей степени, чем другие штаммы, однако свою работу препараты делают. Трудность заключается в том, что эта мутация лучше связывается с клетками и хуже — с антителами.

Но вакцина всё равно действует. Со временем всё удастся доработать. Как это будет складываться и какой штамм здесь будет сильнее распространяться, это будет видно в дальнейшем. Сказать, что какой-то катастрофический перелом будет у нас в пандемии, нет, это сказать нельзя, — цитирует профессора телеканал «360».

Как ранее передавал NEWS.ru, украинские учёные передали во Всемирную организацию здравоохранения информацию о новом штамме коронавируса. Согласно приведённым данным, он имеет признаки британского штамма, но с некоторыми особенностями. Также говорилось, что в нём обнаружены признаки, ранее не зафиксированные ВОЗ, включая агрессивность и быструю распространяемость.