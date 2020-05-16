Переливание крови переболевших COVID-19 здоровым людям признали бесполезным

https://static.news.ru/photo/2c24d980-9786-11ea-983e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переливание плазмы крови доноров, выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией, здоровым людям бесполезно. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

По её словам, в подобной процедуре нет смысла, так как антитела работают на вирус.

Пациент здоровый, получив эти антитела, разрушит их своим иммунитетом, да и ничего не запомнит организм. Поэтому это работает только у заболевших пациентов, — заявила главврач.

Лысенко подчеркнула, что в большинстве случаев переливание плазмы крови действует эффективно. Однако в эффективности процедуры при лечении пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии и подключенных к аппаратам ИВЛ, доктор сомневается.

Как ранее писал NEWS.ru, переливание плазмы для лечения коронавирусной инфекции нового типа может вызвать обострение заболевания в случае системного воспаления и полиорганной недостаточности, сообщила во время онлайн-пресс-конференции глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.