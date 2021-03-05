Переедание может вести к встрече с хирургом

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Переедание ведёт к ещё большему употреблению пищи и может привести к ситуации, когда человеку придётся обратиться за помощью к хирургу. Такое предостережение высказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

В интервью радио Sputnik врач напомнила , что часто люди переедают из-за того, что эффект насыщения приходит не сразу, а примерно через 20 минут после приёма пищи. За это время в желудок попадает дополнительное количество продуктов и он растягивается.

Таким образом, люди с избыточной массой тела имеют гораздо больший объем желудков, чем люди с нормальным весом. Для возвращения желудка в норму, следует перейти на дробное питание и через несколько месяцев ситуацию может быть исправлена.

Однако иногда процесс заходит слишком далеко и тогда помочь может только хирург.

У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится, — сказала Ирина Бережная.

Ранее сообщалось, что периодические голодания неодинаково влияют на уменьшение жировой ткани в организме. Более того, они почти бесполезны в борьбе с жиром на животе. Об этом писал NEWS.ru.