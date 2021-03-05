Переедание может вести к встрече с хирургом

Переедание ведёт к ещё большему употреблению пищи и может привести к ситуации, когда человеку придётся обратиться за помощью к хирургу. Такое предостережение высказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.
В интервью радио Sputnik врач
Таким образом, люди с избыточной массой тела имеют гораздо больший объем желудков, чем люди с нормальным весом. Для возвращения желудка в норму, следует перейти на дробное питание и через несколько месяцев ситуацию может быть исправлена.
Однако иногда процесс заходит слишком далеко и тогда помочь может только хирург.
У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится, — сказала Ирина Бережная.
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