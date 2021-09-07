Россиянам назвали продукты, на которых нельзя экономить

Многие россияне, стремясь сохранить семейный бюджет, начинают покупать по низкой цене менее качественные продукты. Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Народными Новостями» назвала продукты, на которых нельзя экономить. К ним относится мясо, рыба и молочные изделия.

Как рассказала Русакова, для правильного и полноценного рациона питания в меню должны обязательно присутствовать животные белки высокого качества.

В рационе должны быть обязательно высококачественные молочные продукты, а не продукты с заменителями белка и жира. На мясе, рыбе, птице и молочных продуктах ни в коем случае нельзя экономить. Эти продукты всегда должны быть высокого качества, — пояснила диетолог.

Как считает Русакова, без вреда для здоровья летом можно экономить на сезонных овощах и фруктах. Помимо того, что они будут дешевле, в них будет больше витаминов и полезных веществ.

Для сохранения бюджета, по словам диетолога, лучше отказаться от кондитерских изделий, колбас и деликатесов. Такие продукты могут присутствовать только по праздникам, поскольку они не несут организму никакой пользы.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, что для безупречной работы всех систем организма и сохранения здоровья на долгие годы очень важно делать правильный выбор в питании. В первую очередь, по словам специалиста, нужно отказаться от продуктов, которые являются порождением индустриального общества, включая хот-доги и весь фастфуд.